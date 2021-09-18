В Красноярске завершился этап юниорской серии Гран-при по фигурному катанию. Последний комплект медалей был разыгран между девушками, россиянки заняли первые пять мест.

Победителем соревнований стала Софья Акатьева, тренирующаяся в группе Этери Тутберидзе. В произвольной программе она сделала тройной аксель и три четверных прыжка (с помарками) и набрала 233,08 по сумме двух прокатов.

Второе место заняла Анастасия Зинина из академии Евгения Плющенко. Она включила в свою программу два четверных тулупа (один — со степ-аутом) и получила 206,20 баллов. Замкнула тройку призеров Софья Самоделкина из группы Сергея Давыдова, исполнившая три четверных прыжка. Её результат — 202,39 балла.

Четвертое место заняла Елизавета Куликова (196,83), пятое — Елизавета Берестовская (196,07). Обе спортсменки тренируются у Давыдова.