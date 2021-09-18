В Лиллехаммере проходит чемпионат Норвегии по летнему биатлону. Сегодня, 18 сентября, состоялись спринты, их победителями стали Ветле Шостад Кристиансен и Ингрид Тандревольд.

Кристиансен преодолел 7,5 км за 22 минуты 49,5 секунд, не допустив ни одной ошибки на огневых рубежах. Лидер сборной Норвегии Йоханнес Бё стал восьмым с тремя промахами, Стурла Хольм Лагрейд финишировал десятым.

В гонке принял участие Тарьей Бё, восстанавливающийся после падений с лыжероллеров в Висбадене. Он прибежал 18-м, проиграв 1 минуту и 45 секунд.

Женщины бежали дистанцию 6 км, Тандревольд не допустила ни одного промаха и стала первой. Второе место заняла Марте Ульсбю Ройселанн, с одним промахом проигравшая всего 2,4 секунды. Обладательница «Большого хрустального глобуса» Тириль Экхофф стала восьмой.