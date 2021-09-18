Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко в срочном порядке покинул стадион перед матчем 8-го тура РПЛ с «Уфой». Как сообщает телеграм-канал «Ксюша сказала», у специалиста внезапно поднялась температура.

Напомним, «Уфа» в эти минуты принимает «Химки» на Центральном стадионе. Стартовый свисток прозвучал в 14:00 по московскому времени, счет пока не открыт — 0:0. В составе гостей желтую карточку уже получил Александр Трошечкин.

Встречу обслуживает бригада Павла Кукуяна. Его ассистентами назначены Денис Березнов и Дмитрий Ермаков. Резервный рефери — Александр Машлякевич.

После семи туров подопечные Черевченко располагаются на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе шесть очков. «Уфа» с пятью баллами занимает 14-е место. Возглавляет таблицу петербургский «Зенит» (17).