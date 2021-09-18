Российская фигуристка Софья Акатьева установила юниорские рекорды по количеству баллов в произвольной программе и в сумме за два выступления.

Спортсменка, тренирующаяся в группе Этери Тутберидзе, выиграла юниорский этап Гран-при в Красноярске. В произвольной программе она исполнила тройной аксель и три четверных прыжка. Судьи оценили её прокат на 157,19 балла.

По сумме за две программы Акатьева набрала 233,08 балла. Оба результата стали рекордными на юниорском уровне.

Предыдущие рекорды были установлены действующей чемпионкой мира среди юниоров Камилой Валиевой. Её оценка за произвольную программу — 152,38 балла, в сумме — 227,30.