В Норвуде (США) проходит турнир по фигурному катанию U.S. International Classic. В 3:00 по московскому времени стартовала женская произвольная программа, в которой принимает участие россиянка Александра Трусова.

После первого дня соревнований Трусова идет лидером, имея в своем активе 74,75 балла. Россиянка возглавила протокол несмотря на то, что в очередной раз упала с тройного акселя.

Второе место занимает Ен Чон Пак из Южной Кореи с результатом 71,07 балла, третьей идет американка Габриэла Иццо (63,93).

Напомним, ранее на контрольных прокатах в Челябинске Трусова исполнила пять четверных прыжков в произвольной программе: два лутца, флип, сальхов и тулуп. Это достижение стало историческим: ранее по пять квадов исполняли только мужчины.