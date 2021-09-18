Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступление Александры Трусовой в короткой программе на турнире U.S. International Classic в США.

Фигуристка выиграла короткую программу, но упала с тройного акселя.

«Трусова очень хорошо катается. Это плюс к тому, что она прекрасно прыгает. Но мне не может понравиться выступление, когда человек упал. Понимаете? Да, хорошее катание, Саша стала лучше вращаться. Но! Трусова – это тот человек, который должен делать все. И я хочу, чтобы она делала все», — приводит слова Тарасовой «Спорт-Экспресс».

За программу с падением Трусова набрала 74,75 балла. Второй стала представительница Южной Кореи Ен Чон Пак (71,07 балла,) третьей — американка Габриэла Иццо (63,93).

Произвольная программа в Норвуде состоится в ночь на 19 сентября и начнется в 03:00 по московскому времени.

Напомним, ранее на контрольных прокатах Трусова исполнила пять четверных прыжков в произвольной программе: два лутца, флип, сальхов и тулуп. Это достижение стало историческим.