Восьмой тур Российской футбольной Премьер-Лиги сегодня, 19 сентября, продолжится двумя встречами: «Нижний Новгород» примет «Арсенал», а «Сочи» сыграет с «Динамо».

Игра в Нижнем Новгороде стартует в 16:30 по московскому времени, её обслужит бригада арбитров во главе с Артемом Любимовым. После шести туров команда Александра Кержакова имеет 11 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. «Арсенал» с 5 баллами — предпоследний.

«Сочи» примет «Динамо» в 19:00 мск, игра будет проходить на стадионе «Фишт». Главным арбитром назначен Василий Казарцев. Черноморская команда идет на втором месте чемпионата России, имея 15 очков. «Динамо» с 13 баллами — пятое.

Единоличным лидером РПЛ является петербургский «Зенит» (17), который в понедельник сыграет с «Рубином».