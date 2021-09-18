Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой считает, что наставнику красно-белых Рую Витории не грозит отставка в ближайшее время.

«На данный момент вряд ли. Только если «Спартак» проиграет ЦСКА, тогда руководство пойдет на крайние меры. Если «Спартак» одолеет ЦСКА, то [Витория] не уйдет вовсе, так как победа над таким противником — это сразу скачок на вершину таблицы», — цитирует Мостового «Спорт день за днем».

Напомним, столичное дерби ЦСКА — «Спартак» будет проходить на «ВЭБ Арене» в понедельник, 20 сентября, и начнется в 19:30 по московскому времени.

После семи туров РПЛ обе команды имеют по 10 набранных очков. ЦСКА идет на восьмом месте, «Спартак» — на девятом. В прошлом матче красно-белые на своем поле обыграли «Химки» со счетом 3:1, а «армейцы» в Туле сыграли вничью с «Арсеналом» — 2:2.