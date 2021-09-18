Бывшая российская фигуристка Мария Бутырская прокомментировала выступление Александры Трусовой в короткой программе на турнире U.S. International Classic в США.

Россиянка заняла первое место, но упала с тройного акселя. По мнению Бутырской, спортсменка справится с прыжком, когда это будет действительно необходимо.

«Ничего страшного, что она упала с тройного акселя в короткой программе. Ей надо делать этот прыжок, и она его сделает чисто, когда будет нужно, я уверена. Может, это не самый ее любимый прыжок — в прокатах, которые я видела, она делала его нечисто, но при пяти четверных тройной аксель она тоже сделает», — приводит слова Бутырской Sport24.

Экс-спортсменка подчеркнула, что сейчас Трусовой нужно на всех соревнованиях пытаться исполнить тройной аксель, чтобы натренировать его к главным стартам и Олимпиаде. Так как Александра имеет огромный запас в произвольной программе, то может позволить себе рисковать в короткой.

За программу с падением Трусова набрала 74,75 балла. Второй стала представительница Южной Кореи Ен Чон Пак (71,07 балла,) третьей — американка Габриэла Иццо (63,93).

Произвольная программа в Норвуде состоится в ночь на 19 сентября и начнется в 03:00 по московскому времени.