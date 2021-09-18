Российская фигуристка Софья Акатьева выиграла юниорский этап Гран-при в Красноярске. В произвольной программе спортсменка исполнила тройной аксель и три четверных прыжка — два тулупа и сальхов.

Первый канал опубликовал видео выступления Акатьевой.

За свой прокат Акатьева набрала 157,19 балла, что в сумме дало ей 233,08. Спортсменка обновила юниорские рекорды, которые ранее принадлежали Камиле Валиевой (152,38 балла за произвольную, 227,30 — в сумме).

Напомним, россиянки заняли в Красноярске первые пять мест. Второй стала Анастасия Зинина, исполнившая два четверных тулупа, третьей — Софья Самоделкина с тремя четверными прыжками. Елизавета Куликова заняла четвертое место, Елизавета Берестовская — пятое.