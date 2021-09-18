Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов забил гол в ворота «Химок» в матче восьмого тура РПЛ. Этот мяч стал для форварда седьмым в текущем сезоне и позволил ему выйти на чистое первое место в гонке бомбардиров.

Агаларов опередил нападающего «Локомотива» Фёдора Смолова, на счету которого шесть голов. Третье место с пятью мячами занимает полузащитник «Зенита» Александр Ерохин. Также пять голов в активе Джона Кордобы из «Краснодара», но один из них он забил с пенальти.

«Уфа» принимает «Химки» в настоящие минуты, идет второй тайм. Хозяева выигрывают со счетом 2:1. За «Уфу», помимо Агаларова, отличился Владислав Камилов, за «Химки» забил Денис Глушаков.

После семи туров подмосковная команда располагается на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе шесть очков. «Уфа» с пятью баллами занимает 14-е место. Возглавляет таблицу петербургский «Зенит» (17).