В Москве на «ВТБ Арене» стартовал матч между УНИКСом и «Зенитом» в рамках полуфинала Суперкубка Единой лиги ВТБ. Команды вышли на паркет в 16:00 мск.
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Напомним, Суперкубок Единой лиги ВТБ — это новый турнир, который в этом году проводится впервые. В нем принимают участие четыре команды, ставшие лучшими в предыдущем розыгрыше лиги.
Во втором полуфинале, который начнется в 19:00, московский ЦСКА примет «Локомотив-Кубань». Победившие команды завтра сразятся в финале, а проигравшие проведут матч за третье место.
В сегодняшней встрече «Зениту» не поможет новичок команды Коннер Фрэнкэмп.
Ранее «Зенит» выиграл домашний Кубок Кондрашина и Белова, а ЦСКА победил на предсезонном турнире в Никосии.
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