В Москве на «ВТБ Арене» стартовал матч между УНИКСом и «Зенитом» в рамках полуфинала Суперкубка Единой лиги ВТБ. Команды вышли на паркет в 16:00 мск.

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Напомним, Суперкубок Единой лиги ВТБ — это новый турнир, который в этом году проводится впервые. В нем принимают участие четыре команды, ставшие лучшими в предыдущем розыгрыше лиги.

Во втором полуфинале, который начнется в 19:00, московский ЦСКА примет «Локомотив-Кубань». Победившие команды завтра сразятся в финале, а проигравшие проведут матч за третье место.

В сегодняшней встрече «Зениту» не поможет новичок команды Коннер Фрэнкэмп.

Ранее «Зенит» выиграл домашний Кубок Кондрашина и Белова, а ЦСКА победил на предсезонном турнире в Никосии.