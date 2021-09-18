«Уфа» на своем поле обыграла подмосковные «Химки» в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра проходила сегодня, 18 сентября, на Центральном стадионе Уфы и завершилась со счетом 3:2.

Гости открыли счет на 44-й минуте благодаря голу Дмитрия Глушакова с передачи Артема Соколова. Во втором тайме нападающий «Уфы» Гамид Агаларов восстановил равновесие, отличившись на 52-й минуте с передачи Константина Плиева.

Через 10 минут хозяева вышли вперед, автором гола стал Владислав Камилов. Ещё через 20 минут Агаларов оформил дубль. Два результативных паса на свой счет записал Филип Мрзляк.

Итоговый счет встречи был установлен в добавленное время, Глушаков реализовал пенальти.

После сегодняшней встречи Агаларов вышел на чистое первое место в гонке бомбардиров РПЛ. На его счету 8 мячей, у Фёдора Смолова — шесть, у Александра Ерохина — пять.