В Самаре стартовал матч восьмого тура чемпионата России по футболу между «Крыльями Советов» и «Ростовом». Игра проходит на «Самара Арене», судит её арбитр Игорь Панин.

Команды вышли на поле в следующих составах:

«Крылья Советов»: Ломаев — Зеффан, Солдатенков, Бегич, Горшков — Иванисеня, Якуба — Ежов, Глушенков, Зиньковский — Сергеев.

«Ростов»: Песьяков, Лангович, Хаджикадунич, Баштуш, Осипенко, Фольмер — Мамаев, Глебов, Поярков — Алмквист, Комличенко.

После семи туров «Крылья» и «Ростов» идут на 12-м и 13-м месте соответственно с семью и шестью очками соответственно.