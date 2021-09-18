Сергей Базаревич, главный тренер сборной России по баскетболу. Фото с сайта РФБ

Сергей Базаревич, главный тренер сборной России по баскетболу. Фото с сайта РФБ

Российская федерация баскетбола (РФБ) определится с кандидатурой нового главного тренера мужской сборной России в течение месяца. Ранее должность покинул Сергей Базаревич. Специалист руководил национальной командой с января 2016 года.

— Мы работаем над вопросом поиска главного тренера, — цитирует ТАСС Кириленко. — Фамилии я называть не могу, иначе сразу наши переговоры с кандидатами усложнятся. Но думаю, мы определимся в течение ближайшего месяца».

Под руководством Базаревича сборная России не смогла пробиться на Олимпиаду в Токио, заняв третье место в групповом турнире отборочного раунда.

До Базаревича сборной России руководил Евгений Пашутин.