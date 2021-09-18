Российская федерация баскетбола (РФБ) определится с кандидатурой нового главного тренера мужской сборной России в течение месяца. Ранее должность покинул Сергей Базаревич. Специалист руководил национальной командой с января 2016 года.
— Мы работаем над вопросом поиска главного тренера, — цитирует ТАСС Кириленко. — Фамилии я называть не могу, иначе сразу наши переговоры с кандидатами усложнятся. Но думаю, мы определимся в течение ближайшего месяца».
Под руководством Базаревича сборная России не смогла пробиться на Олимпиаду в Токио, заняв третье место в групповом турнире отборочного раунда.
До Базаревича сборной России руководил Евгений Пашутин.
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