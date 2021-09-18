Россиянка Людмила Самсонова не смогла выйти в финал турнира в Люксембурге. В полуфинале седьмая «сеяная» теннисистка проиграла третьей ракетке турнира — представительнице Латвии Елене Остапенко.

Счёт по сетам — 6:1, 7:6 (7:4) в пользу латвийской теннисистки. Матч шёл 1 час 28 минут.

Примечательно, что Самсонова, уступившая в первом сете 1:6, во втором проигрывала 1:5. Однако она смогла собраться и даже выйти вперёд — 6:5. Однако Остапенко взяла 12-й гейм, а затем выиграла на тай-брейке.

Всего Самсонова подавала пять раз навылет и допустила три двойных ошибки. На счету Остапенко два эйса и одна двойная ошибка. Победительница игры сделала четыре брейка, Самсонова взяла две подачи соперницы.

В финале Остапенко сыграет с победительницей матча между пятой «сеяной» Маркетой Вондрусовой из Чехии и датчанкой Кларой Таусон.