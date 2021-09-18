Министр спорта Российской федерации Олег Матыцин принял участие в голосовании на выборах в Государственную думу РФ. Как сообщает ТАСС, он отдал свой голос на участке, который расположен в московской школе на Профсоюзной улице.

«Я очень рад, что уже многие годы голосую здесь, в родной 113-й школе, где я учился и преподавала моя сестра, — сказал Матыцин. — Поэтому всегда это торжественное событие, много воспоминаний добрых».

Министр также призвал граждан страны также принять участие в голосовании.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходят в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования проходят прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.