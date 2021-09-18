Бывший полузащитник сборных СССР, СНГ и России Андрей Канчельскис отметил прогресс полузащитника «Уфы» Гамида Агаларова. 21-летний футболист сегодня, 18 сентября, оформил дубль в игре восьмого тура чемпионата России против «Химок» (3:2) и единолично возглавил гонку бомбардиров с восемью голами в восьми играх.

«Агаларов напоминает мне Джейми Варди из «Лестера». Он такой же юркий, быстрый, умеет грамотно поставить корпус, — цитирует «Спорт-Экспресс» Канчельскиса. — Варди выстрелил в какой-то момент и уже какой сезон много забивает. Стабильность — признак мастерства, желаю ему продолжать в том же духе».

По мнению Канчельскиса, главный тренер сборной России Валерий Карпин обратит внимание на Агаларова, если он продолжит забивать.