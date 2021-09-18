«Зенит» вышел в финал дебютного розыгрыша Суперкубка Единой лиги ВТБ. В полуфинальном поединке сине-бело-голубые победили УНИКС из Казани — 83:76.

Первая четверть завершилась ничейным результатом — 23:23. На большой перерыв команды ушли при преимуществе «Зенита», который во второй четверти также набрал 23 очка — 23:18 (счёт 46:41).

В третьей четверти «Зенит» увеличил преимущество, выиграв её 19:16 (счёт 65:57). В заключительной десятиминутке УНИКС смог сократить отставание всего на одно очко — 18:19.

В стартовой пятёрке «Зенита» вышли американцы Лойд, Микки, Напьер, Пойтресс и капитан команды поляк Понитка.

Напомним, Суперкубок Единой лиги ВТБ — это новый турнир, который в этом году проводится впервые. В нем принимают участие четыре команды, ставшие лучшими в предыдущем розыгрыше лиги.

Во втором полуфинале, который начнется в 19:00, московский ЦСКА примет «Локомотив-Кубань». Победившие команды завтра сразятся в финале, а проигравшие проведут матч за третье место.

Ранее «Зенит» выиграл домашний Кубок Кондрашина и Белова, а ЦСКА победил на предсезонном турнире в Никосии.