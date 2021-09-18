«Фиорентина» обыграла «Дженоа» в матче четвёртого тура чемпионата Италии по футболу — 2:1. Счёт открыл Риккардо Сапонара с передачи Джакомо Бонавентуры на 60-й минуте. На 89-й игроки «поменялись ролями»: забивал уже Бонавентура после паса Сапонары.

Примечательно, что игра стала первым официальным матчем в сезоне для экс-форварда «Зенита» и сборной России Александра Кокорина. 30-летний нападающий вышел на замену на 81-й минуте вместо Душана Влаховича при счёте 1:0. Уже через четыре минуты россиянин получил жёлтую карточку за подножку.

Кокорин перешёл в «Фиорентину» в начале 2021 года из «Спартака». Из-за травм и плохой формы форвард в дебютные полгода в серии A только четыре раза выходил на замену и не отметился результативными действиями.

На восьмой добавленной минуте «Дженоа» смог отыграть один мяч. С пенальти отличился другой бывший футболист «Зенита» Доменико Кришито.