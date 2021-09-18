«Крылья Советов» обыграли «Ростов» в домашнем матче восьмого тура чемпионата России по футболу — 4:2. Счёт открыли гости в первом тайме: на 23-й минуте отличился экс-форвард сборной России Николай Комличенко. На 41-й минуте Павел Мамаев забил второй мяч, но он был отменён решением ВАР из-за игры рукой. 33-летний хавбек, переживающий скандальный развод, вышел на поле впервые с 14 августа.

Через 3 минуты после отменённого гола «Крылья» сравняли счёт: Баштуш поразил собственные ворота.

На 50-й и 58-й минуте самарцы забили два гола, поведя 3:1. Голами отметились Силвие Бегич и Максим Глушенков. Дончане отыграли один гол — на 69-й минуте мячом отметился Данил Глебов. Окончательный результат установил Владислав Сарвели на второй добавленной минуте.

На 75-й минуте в составе «Крыльев» снова появился 16-летний Сергей Пиняев.

Команды играли в следующих составах:

«Крылья Советов»: Ломаев, Зеффан, Бегич, Солдатенков, Горшков (Кабутов, 72), Иванисеня, Якуба (Пруцев, 72), Ежов (Бейл, 90+3), Глушенков (Сарвели, 71), Зиньковский (Пиняев, 75), Сергеев.

«Ростов»: Песьяков, Хаджикадунич, Баштуш, Осипенко, Лангович (Турищев, 82), Фольмер (Сухомлинов, 63), Глебов, Мамаев (Гигович, 88), Поярков (Терентьев, 64), Алмквист (Соу, 64), Комличенко.

После 8 игр «Крылья» поднялись на 10-е место с десятью очками. «Ростов» идёт в зоне «стыков» на 13-й строчке с 6 очками.