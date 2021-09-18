Болельщики «Фиорентины» остались очень недовольны игрой Александра Кокорина в матче чемпионата Италии против «Дженоа». 30-летний россиянин вышел на замену на 81-й минуте вместо Душана Влаховича и через четыре минуты получил жёлтую карточку за фол на Валоне Бехрами. При этом арбитры ВАР оценивали этот эпизод, размышляя над возможностью удаления. В результате наказание не было ужесточено.

В Твиттере фанаты «фиалок» раскритиковали форварда:

Casti_F: «Победа с Кокориным на поле очень примечательна, с учётом того, что за 5 минут он нанёс больше вреда, чем чума».

verve79: «Выход Кокорина, который выглядит любителем в Серии A, был очень рискованным».

liottagio: «Кокорин действительно полное дерьмо».

symdona: «Хочу увидеть фильм о Кокорине, который на самом деле спящий агент КГБ, замаскированный под футболиста и ждущий, что кто-то его активирует».

DPoggio14: «Кокорин, пытавшийся ампутировать ногу Бехрами, меня действительно позабавил».

bungkuih: «Какого чёрта Кокорин остаётся нашим игроком?! Пранделли реально шутит!»

Gianluca_Faz: «Этот Кокорин просто бесполезен».

Кокорин вышел при счёте 1:0 в пользу «Фиорентины». На 89-й «фиалки» сделали счёт 2:0, а на 98-й минуте пропустили с пенальти, который реализовал бывший защитник «Зенита» Доменико Кришито. «Фиорентина» выиграла 2:1.

Кокорин перешёл в «Фиорентину» в начале 2021 года из «Спартака». Из-за травм и плохой формы форвард в дебютные полгода в серии A только четыре раза выходил на замену и не отметился результативными действиями.