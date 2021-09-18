«Бавария» разгромила «Бохум» в матче пятого тура чемпионата Германии по футболу — 7:0. Счёт на 17-й минуте открыл Лерой Сане. Джошуа Киммих через 10 минут увеличил преимущество чемпионов Германии с передачи Сане, а ещё через 5 минут Серж Гнарби сделал счёт разгромным. В концовке тайма Вассилиос Ламбропулос поразил собственные ворота, команды ушли на перерыв со счётом 4:0 в пользу хозяев.

На 61-й минуте Роберт Левандовски забил четвёртый мяч в трёх играх за мюнхенцев в нынешнем сезоне. Через четыре минуты Киммих оформил дубль, а на 79-й минуте Максим Шупо-Мотинг установил окончательный счёт встречи.

На 87-й минуте «Бавария» забила восьмой мяч, но гол Томаса Мюллера был отменён после консультации с ВАР.

«Бавария» после пяти игр занимает первое место в таблице бундеслиги с четырьмя победами и одной ничьей с разностью мячей 20-4. При этом по потерянным очкам лидирует «Вольфсбург», который выиграл все четыре проведенных встречи.

«Бохум» с одной победой и четырьмя поражениями занимает предпоследнее 17-е место в таблице. Примечательно, что в первых четырёх играх команда пропустила меньше, чем в одной игре сегодня (6 голов против 7).