В Грозном стартовал матч восьмого тура чемпионата России по футболу между «Ахматом» и «Краснодаром».

Отметим, что в «старте» грозненцев появится экс-игрок «Краснодара» Даниил Уткин, а в атаке кубанцев появится бывший нападающий «Ахмата» Владимир Ильин.

Полностью составы команд выглядят следующим образом:

«Ахмат»: Гудиев, Семёнов, Нижич, Лысцов, Быстров, Тимофеев, Уткин, Тодорович, Коновалов, Архипов, Конате.

«Краснодар»: Сафонов, Корнюшин, Спаич, Кайо, Рамирес, Газинский, Сперцян, Кабелла, Кривцов, Классон, Ильин.

Встреча проходит на «Ахмат Арене», судит её Иван Сиденков.