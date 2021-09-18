«Ливерпуль» одержал разгромную победу над «Кристал Пэлас» в матче пятого тура чемпионата Англии — 3:0. Голами в составе подопечных Юргена Клоппа отметились Садио Мане (43-я минута), Мохамед Салах (78) и Наби Кейта (89).

Команды играли в следующих составах:

«Ливерпуль»: Алиссон, Милнер, Конате, ван Дейк, Цимикас, Хендерсон (Ориги, 88), Фабиньо, Тиаго Алькантара (Кейта, 62), Салах, Жота (Джонс, 76), мАНЕ.

«Кристал Пэлас»: Гуаита, Уорд, Андерсен, Геи, Митчелл, Галлахер, Куяте (Олисе, 82), Макартур (Ридевалд, 65), Дж. Айю, Бентеке (Эдуард, 65), Заа.

«Ливерпуль» вышел в единоличные лидеры АПЛ, набрав 13 очков в пяти турах (4 победы, 1 ничья). Это стало возможным благодаря тому, что «Манчестер Сити» дома потерял очки с «Саутгемптоном» — 0:0.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Диаг, Аке, Канселу, Гюндоган, Фернандиньо (Де Брейне, 65), Бернарду Силва (Фоден, 72), Габриэл Жезус (Махрез, 67), Стерлинг, Грилиш.

«Саутгемптон»: Макарти, Ливраменто, Стивенс (Салису, 37), Беднарек, Уокер-Петерс, Редмонд, Уорд-Проуз, Ромеу, Эль-Юнусси, Армстронг, Адамс (Броя, 68).

По потерянным очкам вместе с «Ливерпулем» лидерство делят «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Эвертон», которые ещё не провели игры пятого тура.