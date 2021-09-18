«Атлетико» и «Атлетик» сыграли вничью в матче пятого тура чемпионата Испании по футболу — 0:0. С 78-й минуты действующие чемпионы страны играли в меньшинстве из-за удаления Жоау Феликса.

Команды играли в следующих составах:

«Атлетико»: Облак, Триппьер (Кунья, 77), Савич, Хименес, Эрмосо, Ренан Лоди (Карраско, 55), Льоренте, Кондогбия (Эррера, 55), Де Паул, Гризманн (Суарес, 55), Корреа (Жоау Феликс, 60).

«Атлетик»: Симон, Леке Мартинес, Вивиан, Иньиго Мартинес, Баленсиага, Беренгер, Дани Гарсия (Заррага, 87), Венседор (Весга, 80), Муньяин (Морсильо, 81), Рауль Гарсия (Нико Уильямс, 63), Иньяки Уильямс (Вильялибре, 63).

«Атлетико» вышел в единоличные лидеры таблицы Ла лиги с 11 очками в пяти играх (3 победы, 2 ничьи). «Реал» и «Валенсия» делять второе и третье место с 10 очками после четырёх туров. «Атлетик» идёт четвёртым, имея в активе 9 очков (2 победы, 3 ничьи).