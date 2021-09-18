Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин неудачно провёл свой первый официальный матч в нынешнем сезоне. 30-летний экс-форвард сборной России по футболу вышел на замену на 81-й минуте в игре пятого тура чемпионата Италии против «Дженоа» (2:1).

В момент выхода Кокорина на поле счёт был 1:0 в пользу его команды. Уже через четыре минуты форвард едва не получил красную карточку. Кокорин грубо сыграл против Валона Бехрами. Арбитр консультировался с видеоассистентом рефери и в итоге ограничился предупреждением форварда.

Гораздо больший вред Кокорин мог нанести на 89-й минуте, когда «Фиорентина» забивала победный мяч.

В момент атаки автор первого гола Риккардо Сапонара делал забег по левому флангу и отдал на капитана Кристиано Бираги. Кокорин в этот момент находился в штрафной на позиции центрфорварда, а справа набегал неприкрытый Хосе Кальехон. Однако вместо паса на одного из партнёров по нападению Бираги решил пробить с острого угла. Сальваторе Сиригу мяч отбил.

В этот момент Кальехон побежал назад, а Кокорин начал неторопливым шагом возвращаться в оборону, находясь при этом в чистом офсайде.

Отлетевший мяч подобрал Сапонара и отдал на находившегося в центре штрафной Джакомо Бонавентуру. Тот точно пробил в дальний нижний угол. Однако в этот момент Кокорин находился в офсайде, и если бы он был ближе к траектории мяча, то арбитр встречи вполне мог отменить гол из-за пассивного офсайда у россиянина. Помимо Кокорина, в офсайде был и Бираги, но он только успел подняться и вернуться на поле, поскольку упал после своего удара по воротам.

В случае отменённого гола ошибка Кокорина могла бы стать роковой, ведь уже на восьмой добавленной минуте в ворота «Фиорентины» был назначен пенальти. Примечательно, что реализовал его экс-защитник «Зенита», капитан «Дженоа» Доменико Кришито.

По данным Whoscored, Кокорин за проведённые на поле 18 минут (с учётом дополнительного времени) коснулся мяча семь раз, дважды потерял его и пять раз отдал передачи при 60-процентной точности (три удачные передачи и две неудачные). Форвард ни разу не ударил по воротам, совершил два фола (за один из них получил карточку) и выиграл два верховых единоборства. Его оценка за игру составила 5,95 — самый низкий показатель в команде.

Кокорин успел отработать на разных позициях, однако почти нигде не смог проявить активность.

С 2016 по 2018 год Кокорин выступал в составе «Зенита», отметившись 34 мячами в 92 играх. Осенью 2018 года он и ещё один футболист Павел Мамаев были арестованы за две драки в центре Москвы. Оба игрока вышли на свободу в сентябре 2019-го, но заявиться на сезон смогли только в начале 2020 года. Кокорин на тот момент принадлежал «Зениту», но доигрывал сезон на правах аренды в «Сочи», забив 7 голов в 10 поединках. Летом он перешёл в «Спартак», где отметился двумя мячами с пенальти в 10 встречах, а в январе этого года подписал контракт с «Фиорентиной» на 3,5 года, до 30 июня 2024 года.

Из-за травм и плохой формы нападающий провёл за «Фиорентину» в первые полгода только 94 минуты в серии A (четыре выхода на замену, 1 жёлтая карточка). Игра с «Дженоа» стала для форварда первой в нынешнем сезоне.

В сборной России Кокорин с 2011 по 2017 год провёл 47 матчей и забил 12 мячей, приняв участие в Евро-2012 и 2016, а также ЧМ-2014, где отметился голом в ворота Алжира (1:1).