Сборная России по мини-футболу с первого места в группе вышла в 1/8 финала чемпионата мира. В заключительной игре группового раунда россияне разгромили Гватемалу со счётом 4:1. Голами у России отметились Андрей Афанасьев (2-я минута), Янар Асадов (10-я), Сергей Абрамов (14-я) и Артём Антошкин (27-я).

Единственный мяч у гватемальцев провёл Роберто Альварадо с пенальти на 25-й минуте.

Россия завершила групповой раунд с тремя победами в трёх играх. На старте турнира подопечные Сергея Скоровича разгромили Египет (9:0), во втором туре обыграли Узбекистан 4:2.

Игра 1/8 финала с участием россиян пройдёт в Вильнюсе 22 сентября и стартует в 17:30 по московскому времени. Состав участников плей-офф станет известен после завершения группового этапа.

Напомним, что Россия — действующий вице-чемпион мира. В финале ЧМ-2016 россияне уступили Аргентине 4:5.