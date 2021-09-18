Защитник Здено Хара стал игроком «Айлендерс», сообщает официальный сайт лиги. 44-летний хоккеист подписал контракт с клубом из Нью-Йорка на правах неограниченно свободного агента сроком на один сезон.

Словак уже выступал за «Айлендерс» с 1997 по 2001 год, после чего играл за «Оттаву» до 2006 года.

Затем 14 сезонов, до лета 2020 года выступал в «Бостоне» в статусе капитана команды.

Прошлый сезон Хара провёл в «Вашингтоне», набрав 10 (2+8) очков в 55 матчах регулярного чемпионата НХЛ и проведя 5 игр в плей-офф.

Всего в НХЛ Хара провёл 1608 матчей в НХЛ, отметившись 666 (207+459) очками. По числу игр он занимает 13-е место в истории НХЛ и третье — среди действующих хоккеистов лиги. Больше него отыграли Джо Торнтон («Сан-Хосе», 1680 матчей) и рекордсмен лиги Патрик Марло («Флорида», 1779).

В составе «Бостона» Хара выиграл Кубок Стэнли в 2011 году, став на тот момент только вторым капитаном-европейцем, который поднимал трофей над головой (первым был Никлас Лидстрем в «Детройте»).