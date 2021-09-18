Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев отметился своим первым результативным действием в Российской премьер-лиге. 16-летний форвард вышел на замену в игре восьмого тура РПЛ против «Ростова» (4:2) на 75-й минуте вместо Антона Зиньковского при счёте 3:2.

На второй добавленной ко второму тайму минуте Пиняев сыграл в стенку с Данилом Пруцевым и отдал пас на ход Владиславу Сарвели. Десятый номер самарцев вошёл в штрафную и в борьбе с Баштушем пробил низом в дальний угол. Таким образом, Пиняев записал на свой счёт голевой пас.

Сегодня Пиняеву исполняется 16 лет и 290 дней. Форвард дебютировал во взрослом футболе в составе родного «Чертаново» в 15 лет. В сезоне ФНЛ-2020/21 он отметился 2 голами в 30 матчах. В «Крылья Советов» форвард перешёл летом и на данный момент семь раз выходил на замены в играх РПЛ.

Напомним, что ранее Пиняев несколько раз проходил стажировки в «Манчестер Юнайтед».