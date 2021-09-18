ЦСКА победил «Локомотив-Кубань» в полуфинальном матче Суперкубка Единой лиги ВТБ. Игра завершилась победой армейцев во счётом 91:78.

Первая четверть завершилась разгромом железнодорожников — 22:6. На большой перерыв команды ушли после ничейной четверти — 27:27 (общий счёт — 49:33).

В третьей четверти ЦСКА увеличил преимущество ещё на одно очко — 25:24 (общий счёт — 74:57). Наконец в заключительной десятиминутке армейцы позволили соперникам сократить отставание — 17:21.

В финале ЦСКА встретится с «Зенитом», который ранее сегодня победил УНИКС из Казани — 83:76.

Напомним, Суперкубок Единой лиги ВТБ — это новый турнир, который в этом году проводится впервые. В нем принимают участие четыре команды, ставшие лучшими в предыдущем розыгрыше лиги.

«Локомотив-Кубань» и УНИКС сразятся в матче за третье место, «Зенит» и ЦСКА разыграют титул, оба поединка пройдут завтра, 19 сентября, на «ВТБ Арене».

Игра за бронзу стартует в 16:00 по московскому времени. Финальный матч начнётся в 19:00.