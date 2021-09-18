«Краснодар» одержал выездную победу над «Ахматом» в матче восьмого тура чемпионата России по футболу — 2:0. Оба мяча кубанцы провели в концовке первого тайма. Счёт открыл Реми Кабелла с передачи Эдуарда Сперцяна на 41-й минуте. Через три минуты бывший нападающий грозненцев Владимир Ильин забил второй гол гостей, ассистировал ему Кабелла.

На 66-й минуте «Ахмат» остался в меньшинстве: Зоран Нижич за 11 минут получил две жёлтые карточки и покинул поле.

Команды играли в следующих составах:

«Ахмат»: Гудиев, Семёнов, Нижич, Лысцов (Карапузов, 46), Быстров, Тимофеев, Уткин (Пуцко, 69), Тодорович (Уциев, 21), Коновалов, Архипов (Садулаев, 46), М. Конате (Себай, 46).

«Краснодар»: Сафонов, Корнюшин (Вилена, 86), Спаич (Сорокин, 66), Кайо, Рамирес, Газинский, Сперцян (Стоцкий, 89), Кабелла (Манелов, 89), Кривцов, Классон, Ильин.

«Краснодар» поднялся на пятое место в таблице РПЛ с 13 очками. «Ахмат» остался 11-м, имея в активе девять очков.