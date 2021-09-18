Форвард «Зенита» Джордан Мики прокомментировал победу над УНИКСом в полуфинале Суперкубка Единой лиги ВТБ. Петербуржцы обыграли команду из Казани со счётом 83:76, сам Мики набрал 14 очков и сделал четыре подбора.

«В целом провели очень хороший матч. Играли очень усердно. Да, были некоторые глупые ошибки, от которых нужно избавляться, — цитирует «РИА Новости» Мики. — Порадовали командные усилия, которые были вложены в победу».

«Зенит» в финале Суперкубка Единой лиги ВТБ сыграет с ЦСКА, который одолел «Локомотив-Кубань» 91:78.

Суперкубок Единой лиги ВТБ — новый турнир, в котором играют четыре лучшие команды прошлого сезона Единой лиги ВТБ.