Словения вырвала победу у Польши в полуфинальном матче мужского чемпионата Европы по волейболу — 3:1. Первый сет выиграли поляки 25:17. Во втором словенцы вырвали победу 32:30, разыграв, таким образом, 62 очка. Третий сет завершился их более уверенной победой — 25:16.

Самым ярким получился последний четвёртый сет. Польша первой набрала 25 очков и повела 25:24. Однако словенцы победили в двух розыгрышах подряд и получили первый матчбол — 26:25. Польша смогла снова выйти вперёд — 27:26.

После этого Словения девять раз подряд вырывалась в лидеры и получала матчболы. В результате сет удалось завершить только при счёте 37:35, разыграв при этом 72 очка.

Словения второй раз подряд выходит в финал чемпионата Европы и третий раз — за четыре последних розыгрыша. При этом на чемпионатах мира и в Мировой лиге команда никогда не занимала место на пьедестале, а на Олимпиаду вообще ни разу не пробивалась.

В финале чемпионата Европы-2019 Словения уступила другой бывшей стране Югославии — Сербии (1:3).

В этом году финал двухлетней давности может повториться. Сербия сможет сыграть за защиту своего титула, если сегодня победит Италию. Их игра стартует в 22:00 по московскому времени.

Напомним, что Россия вылетела в четвертьфинале чемпионата Европы, проиграв Польше в трёх сетах 0:3. Поляки на Евро проведут матч за третье место с проигравшей командой из второго полуфинала.

Матч за бронзу и финал состоятся 19 сентября. Первый стартует в 18:30, второй — в 21:30.