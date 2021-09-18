Российские лыжницы Наталья Непряева и Анна Грухвина стали победительницами командного спринта свободным стилем на чемпионате мира по лыжероллерам. Россиянки преодолели дистанцию 2×6,5 км за 25 минут 38,2 секунды.

В тройку лидеров вошли сборные Италии (отставание — 13,6 секунды) и Украины (28,5 секунды).

В мужском командном спринте 2×11 км выиграла сборная Швеции с результатом 38.25,3. В тройку вошли Норвегия с отставанием 2,2 секунды и Украина, отставшая на 3,4 секунды.

Российские лыжники Денис Спицов и Александр Терентьев заняли пятое место с отставанием от лидеров 13,5 секунды.

Чемпионат мира по лыжероллером проходит в итальянском Валь-ди-Фьемме.