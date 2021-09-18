Сенсацией завершился матч первого раунда I Мировой группы Кубка Дэвиса. В первом поединке матча Аргентина — Белоруссия лидер южноамериканцев Диего Шварцман неожиданно проиграл Даниилу Остапенкову — 4:6, 3:6.

29-летний Шварцман занимает 15-е место в рейтинге ATP, а в прошлом году забирался в десятку лидеров. 18-летний Остапенков вообще не имеет рейтинга, потому что для него это лишь второй матч на взрослом уровне.

Матч продолжался 1 час 38 минут, из десяти геймов первого сета соперники семь раз делали брейки — три у Шварцмана и четыре у Остапенкова. Всего Остапенкову удалось взять шесть подач соперника, Шварцману — четыре.

Аргентинец ни разу не подал навылет, а Остапенкову удалось сделать три эйса. Также на его счету семь двойных ошибок против четырёх у соперника.

Во втором поединке противостояния аргентинец Гвидо Пелья обыграл белоруса Эрика Арутюняна, сравняв счёт — 1:1.