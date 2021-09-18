Российский теннисист Даниил Медведев поучаствовал в опросе Твиттер-аккаунта TennisTV. Твиттер популярного телеканала задал подписчикам вопрос: «Вы можете изменить один результат в истории тенниса. Какой бы вы выбрали?»

Медведев в ответ на это выложил скриншот финала Открытого чемпионата США-2019 против Рафаэля Надаля.

Это был первый финал турнира «Большого шлема» для россиянина. Он уступил Надалю первые два сета — 5:7, 3:6, но затем смог сравнять счёт — 7:5, 6:4. Однако в решающем сете Надаль вырвал победу 6:4.

Два года спустя, 12 сентября 2021 года, Медведев всё-таки смог выиграть свой первый турнир «Большого шлема». В финале US Open второй номер рейтинга ATP выиграл в трёх сетах у первой ракетки мира серба Новака Джоковича — 6:4, 6:4, 6:4.