Россиянка Анна Калинская и словачка Тереза Михаликова вышли в финал турнира в словенском Портороже в парном разряде. В матче 1/2 финала дуэт обыграл хозяек турнира — представительниц Словении Андреа Клепач и Тамару Зиданшек. Отметим, что словенки были «посеяны» на турнире под номером 1.

Счёт по сетам — 6:4, 7:6 (9:7). Калинская и Михаликова один раз подавали навылет, Клепач и Зиданшек — ни разу. Словенки допустили пять двойных ошибок, их соперницы — ноль. Игра продолжалась 1 час 33 минуты.

В финале Калинская и Михаликова сыграют с сербкой Александрой Крунич и голландкой Лесли Керкхове, которые имеют второй номер «посева».

Турнир в Портороже Zavarovalnica Sava Portoroz проходит на открытых кортах на харде с общим призовым фондом 232 238 долларов.

В финале турнира в одиночном разрядя сыграют американка Элисон Риске и итальянка Ясмин Паолини.