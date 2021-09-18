Аргентинский теннисист Диего Шварцман прокомментировал своё поражение от 18-летнего белоруса Даниила Остапенкова в матче I Мировой группы Кубка Дэвиса. Остапенков взял шесть подач 15-й ракетки мира и выиграл 6:4, 6:3.

«У меня нет оправданий. Я всё делал правильно. Я играл ниже моего уровня. Знал ли я своего оппонента? Нет, у меня нет информации о нём», — приводит твиттер Tennis Majors слова Шварцмана.

Примечательно, что Остапенков ещё не имеет рейтинга ATP, поскольку матч против Шварцмана стал для него всего вторым в карьере на взрослом уровне.

Матч продолжался 1 час 38 минут, из десяти геймов первого сета соперники семь раз делали брейки — три у Шварцмана и четыре у Остапенкова. Всего Остапенкову удалось взять шесть подач соперника, Шварцману — четыре.

Аргентинец ни разу не подал навылет, а Остапенкову удалось сделать три эйса. Также на его счету семь двойных ошибок против четырёх у соперника.

Во втором поединке противостояния аргентинец Гвидо Пелья обыграл белоруса Эрика Арутюняна, сравняв счёт — 1:1.