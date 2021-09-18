Александра Трусова выиграла короткую программу на турнире в США. Стала известна зарплата Лионеля Месси в «ПСЖ». Софья Акатьева победила на российском этапе юниорского «Гран-при». Состоялись три матча чемпионата России по футболу. Александр Кокорин провёл первый в сезоне матч за «Фиорентину». Баскетбольный «Зенит» вышел в финал Суперкубка Единой лиги ВТБ. Самые интересные новости спорта 18 сентября – в дайджесте Nevasport.

Хаббелл/Донохью выиграли ритм-танец на турнире в США, Дэвис/Смолкин — вторые

В Норвуде (США) в рамках турнира U.S. International Classic завершился ритмический танец. В лидеры вышли американцы Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью, набравшие 84,06 балла. Второе место занимают россияне Диана Дэвис и Глеб Смолкин, получившие от судей 75,21 балла. Замыкают первую тройку спортсмены из Южной Кореи Юра Мин и Даниэль Итон (67,85).

Трусова упала с тройного акселя, но выиграла короткую программу в Норвуде

Российская фигуристка Александра Трусова выиграла короткую программу на турнире U.S. International Classic в Норвуде (США), набрав 74,75 балла.. Второй стала представительница Южной Кореи Ен Чон Пак с результатом 71,07 балла, третьей — американка Габриэла Иццо (63,93).

Источник раскрыл зарплату Месси в «ПСЖ»

Французское издание L’Equipe раскрыло зарплату нападающего «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси. По информации источника, за первый год в парижском клубе Месси заработает 30 миллионов евро. В следующие два года, согласно контракту, зарплата аргентинца увеличится на 10 миллионов.

«Кливленд» официально объявил о подписании экс-игрока «Зенита» Пангоса

Канадский разыгрывающий Кевин Пангос официально стал игроком «Кливленд Кавальерс». Сегодня, 18 сентября, клуб НБА объявил о подписании контракта с 28-летним баскетболистом.

Хавронина/Чиризано выиграли ЮГП в Красноярске, Леонтьева/Горелкин — вторые

Российские фигуристы Ирина Хавронина и Дарио Чиризано, выступающие в танцах на льду, стали победителями юниорского этапа Гран-при в Красноярске. По сумме двух прокатов спортсмены набрали 167,31 балла. Второе место заняли их соотечественники Софья Леонтьева и Даниил Горелкин, получившие 165,14 балла. Замкнули тройку призеров американцы Анжела Линг и Калеб Уэйн с результатом 160,23.

Акатьева выиграла юниорский Гран-при в Красноярске. Россиянки заняли первые пять мест

В Красноярске завершился этап юниорской серии Гран-при по фигурному катанию. Последний комплект медалей был разыгран между девушками, россиянки заняли первые пять мест. Победителем соревнований стала Софья Акатьева, тренирующаяся в группе Этери Тутберидзе.

«Уфа» обыграла «Химки» в 8-м туре РПЛ, Агаларов возглавил гонку бомбардиров

«Уфа» на своем поле обыграла подмосковные «Химки» в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра проходила сегодня, 18 сентября, на Центральном стадионе Уфы и завершилась со счетом 3:2. После сегодняшней встречи автор дубля Гамид Агаларов вышел на чистое первое место в гонке бомбардиров РПЛ.

Самсонова проиграла Остапенко в драматичном полуфинале турнира в Люксембурге

Россиянка Людмила Самсонова не смогла выйти в финал турнира в Люксембурге. В полуфинале седьмая «сеяная» теннисистка проиграла третьей ракетке турнира — представительнице Латвии Елене Остапенко.

«Зенит» выиграл у УНИКСа и сыграет с ЦСКА в финале Суперкубка Единой лиги ВТБ

«Зенит» вышел в финал дебютного розыгрыша Суперкубка Единой лиги ВТБ. В полуфинальном поединке сине-бело-голубые победили УНИКС из Казани — 83:76. В финале «Зенит» встретится с ЦСКА.

«Крылья Советов» одержали волевую победу над «Ростовом» в РПЛ

«Крылья Советов» обыграли «Ростов» в домашнем матче восьмого тура чемпионата России по футболу — 4:2.

Кокорин впервые в сезоне сыграл за «Фиорентину» и получил карточку через 4 минуты

«Фиорентина» обыграла «Дженоа» в матче четвёртого тура чемпионата Италии по футболу — 2:1. Игра стала первым официальным матчем в сезоне для экс-форварда «Зенита» и сборной России Александра Кокорина. 30-летний нападающий вышел на замену на 81-й минуте вместо Душана Влаховича при счёте 1:0. Уже через четыре минуты россиянин получил жёлтую карточку за подножку.

«Ливерпуль» разгромил «Кристал Пэлас» и возглавил АПЛ благодаря ничьей «Ман Сити» с «Саутгемптоном»

«Ливерпуль» одержал разгромную победу над «Кристал Пэлас» в матче пятого тура чемпионата Англии — 3:0. «Ливерпуль» вышел в единоличные лидеры АПЛ, набрав 13 очков в пяти турах (4 победы, 1 ничья). Это стало возможным благодаря тому, что «Манчестер Сити» дома потерял очки с «Саутгемптоном» — 0:0.

«Бавария» унизила «Бохум», забив 7 безответных голов

«Бавария» разгромила «Бохум» в матче пятого тура чемпионата Германии по футболу — 7:0.

«Атлетико» сыграл вничью с «Атлетиком»

«Атлетико» и «Атлетик» сыграли вничью в матче пятого тура чемпионата Испании по футболу — 0:0. С 78-й минуты действующие чемпионы страны играли в меньшинстве из-за удаления Жоау Феликса.

Россия победила Гватемалу и вышла в плей-офф ЧМ по мини-футболу с первого места

Сборная России по мини-футболу с первого места в группе вышла в 1/8 финала чемпионата мира. В заключительной игре группового раунда россияне разгромили Гватемалу со счётом 4:1.

«Краснодар» в гостях обыграл «Ахмат», Ильин забил бывшему клубу

«Краснодар» одержал выездную победу над «Ахматом» в матче восьмого тура чемпионата России по футболу — 2:0. Оба мяча кубанцы провели в концовке первого тайма.

Словения одолела Польшу в сумасшедшем полуфинале ЧЕ по волейболу, в 4 сете разыграно 72 очка

Словения вырвала победу у Польши в полуфинальном матче мужского чемпионата Европы по волейболу — 3:1.

Непряева и Грухвина выиграли командный спринт на ЧМ по лыжероллерам

Российские лыжницы Наталья Непряева и Анна Грухвина стали победительницами командного спринта свободным стилем на чемпионате мира по лыжероллерам. Россиянки преодолели дистанцию 2×6,5 км за 25 минут 38,2 секунды.

Калинская и Михаликова победили в полуфинале первых ракеток турнира в Словении

Россиянка Анна Калинская и словачка Тереза Михаликова вышли в финал турнира в словенском Портороже в парном разряде. В матче 1/2 финала дуэт обыграл хозяек турнира — представительниц Словении Андреа Клепач и Тамару Зиданшек. Отметим, что словенки были «посеяны» на турнире под номером 1.

15-я ракетка мира Шварцман проиграл 18-летнему белорусу без рейтинга

Сенсацией завершился матч первого раунда I Мировой группы Кубка Дэвиса. В первом поединке матча Аргентина — Белоруссия лидер южноамериканцев Диего Шварцман неожиданно проиграл Даниилу Остапенкову — 4:6, 3:6. 18-летний Остапенков вообще не имеет рейтинга, потому что для него это лишь второй матч на взрослом уровне.