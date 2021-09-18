«Интер» разгромил «Болонью» в матче четвёртого тура чемпионата Италии по футболу — 6:1. Счёт стал разгромным уже после первого тайма — 3:0. Счёт открыл Лаутаро Мартинес на шестой минуте. На 30-й Милан Шкриньяр увеличил преимущество миланцев, через четыре минуты Николо Барелла забил третий гол команды.

В начале второго тайма Матиас Весино на 54-й минуте забил четвёртый гол, после чего Эдин Джеко оформил дубль на 63-й и 68-й минуте. Форвард вышел на замену на 29-й минуте после травмы Хоакина Корреа.

«Болонья» смогла отыграть один мяч на 86-й минуте — отличился Артур Теате.

Команды играли в следующих составах:

«Интер»: Ханданович, Дамфрис, Шкриньяр, де Врей (Раноккья, 67), Бастони (Коларов, 74), Димарко, Весино, Брозович (Гальярдини, 74), Барелла, Корреа (Джеко, 29), Мартинес (Санчес, 67).

«Болонья»: Скорупски, де Сильвестри (Теате, 74), Медель, Бонифаци, Хики (Дейкс, 56), Домингес (ван Хойдонк, 69), Сванберг (Виньято, 56), Сков Ольсен, Сориано, Сансоне (Барроу, 56), Арнаутович.

«Интер» вышел в единоличные лидеры таблицы Серии A с 10 очками после четырёх игр. Его могут обойти по итогам тура «Рома», «Милан» и «Наполи», которые одержали три победы в трёх встречах.

«Болонья» потерпела первое поражение в сезоне и занимает седьмое место в таблице с семью очками.