Стало известно, почему миллиардер Пётр Авен отказался покупать московский «Спартак». Один из самых богатых российских бизнесменов (его состояние на 2021 год оценивается в 5,5 млрд долларов) является известным поклонником красно-белых и несколько лет назад рассматривал возможность приобретения клуба у Леонида Федуна.

О подробностях срыва сделки сообщил источник, который сотрудничал с аудиторско-консалтинговой компанией Pricewaterhouse. По его данным, Авен отказался приобретать клуб после исследования компании.

«Федун хотел продать «Спартак» вместе со стадионом — сразу после строительства. Авен хотел покупать (один или с кем-то), но у стадиона была балансовая стоимость, а с клубом всё не так однозначно, — приводит «Матч ТВ» слова источника. — Федун просил — условно — десять рублей за стадион и десять за клуб. Авен отвечал: десять за стадион — ок. Но за клуб — рубль».

Источник отметил, что бизнесмены кардинально не сошлись в цене за клуб. По его информации, Федун «оценивал команду в астрономическую сумму». После этого Авен нанял компанию Pricewaterhouse, чтобы убедиться в неадекватности стоимости красно-белых.

Федун приобрёл контрольный пакет акций «Спартака» в 2004 году. Стадион клуба «Открытие Арена» был открыт в сентябре 2014 года. Авен — председатель совета директоров «Альфа-Банка».