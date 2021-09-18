Главный тренер «Ростова» Юрий Сёмин прокомментировал поражение от «Крыльев Советов» в матче восьмого тура чемпионата России по футболу — 2:4.

«Старания было много и ошибок было много. Особенно в решающей стадии, где нам забивали голы, — цитирует официальный сайт «Крыльев» Сёмина. — Давали очень много создавать моментов «Крыльям Советов». Хотя и мы имели достаточно моментов, чтобы счет поменять свою сторону. Но таков футбол: кто больше ошибается, тот и проигрывает. Мы очень много ошибок наделали».

Также специалист отметил, что тактика в три центральных защитника себя не оправдала.

«Ростов» под руководством Сёмина провёл шесть матчей и одержал только одну победу при трёх ничьих и двух поражениях.