«Аталанта» победила «Салернитану» в матче четвёртого тура чемпионата Италии по футболу — 1:0. Единственный мяч провёл Дуван Сапата на 75-й минуте. Российский полузащитник клуба из Бергамо Алексей Миранчук вышел на поле в стартовом составе и был заменён на Йосипа Иличича после первого тайма. Также в «старте» появился экс-хавбек «Спартака» Марио Пашалич, которого также заменили в перерыве.

За «Салернитану» 90 минут отыграл бывший футболист «Краснодара» и «Урала» Стефан Страндберг.

Команды играли в следующих составах:

«Салернитана»: Белец, Гьомбер, Страндберг, Гальоло (Богдан, 68), Кешрида, М. Кулибали, Л. Кулибали, Раньери (Бонаццоли, 61), Рибери (Оби, 46), Гондо (Ярошински, 61), Джурич (Сими, 74).

«Аталанта»: Муссо, Толои, Демираль (Джимсити, 46), Паломино, Мехле, Пашалич (Копмейнерс, 46), Фройлер, Госенс, Малиновский (Дзаппакоста, 58), Миранчук (Иличич, 46), Сапата.

Миранчук в нынешнем сезоне провёл три неполных матча в Серии A и один — в Лиге чемпионов, где отметился одним голевым пасом.

После четырёх игр «Аталанта» занимает седьмое место с семью очками. Новичок серии A «Салернитана» проиграл все четыре игры и замыкает таблицу с нулём очков.