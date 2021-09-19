Российская фигуристка Александра Трусова допустила несколько ошибок в произвольной программе на турнире US International Classic в американском Норвуде.

17-летняя фигуристка заявила на программу контент «ультра-си». Сперва она упала на четверном флипе, затем чисто выполнила четверной сальхов и каскад «двойной аксель — тройной тулуп». Cпортсменка сделала бабочку на четверном тулупе, исполнив двойной. Четверной лутц Трусова исполнила с недокрутом и коснулась льда рукой. Каскад «четверной лутц — ойлер — тройной сальхов» Трусова также недокрутила. Наконец каскад «тройной лутц – тройной тулуп» ей удалось выполнить без ошибок.

Несмотря на ошибки, Трусова показала лучший результат в произвольной программе (142,05) и одержала победу на турнире — 216,80.

На 4,4 балла от Трусовой отстала кореянка Пак Ён Чжон, выполнившая произвольную программу чисто, но с меньшей сложностью.