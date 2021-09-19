Сборная Италии вышла в финал мужского чемпионата Европы по волейболу. В матче 1/2 финала итальянцы одержали победу над предыдущими победителями континентального первенства — сборной Сербии. Счёт по сетам — 3:1 в пользу итальянцев (29:27, 25:22, 23:25, 25:18).

В финале Италия сыграет со сборной Словении, которая вырвала победу у Польши в напряженном матче — 17:25, 32:30, 25:16, 37:35.

Польша и Сербия встретятся в поединке за третье место. Их встреча состоится 19 сентября, начало — в 18.30 по московскому времени.

Финал Словения — Италия пройдёт в тот же день, начало — в 21.30.

Италия в одиннадцатый раз выходит в финал мужского ЧЕ. По количеству титулов (6 побед) итальянцы уступают только СССР (12). Однако последнюю победу они одержали 16 лет назад — в 2005 году.

Словения выходит в финал второй раз подряд и третий — за последние четыре турнира. В 2015 году словенцы уступили Франции (0:3), в 2019-м — Сербии (1:3).

Напомним, что сборная России уступила Польше в 1/4 финала — 0:3.