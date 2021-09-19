Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко одержал победу над блогером Артёмом Тарасовым в главном бою турнира промоушена «Наше дело». Бой проходил по правилам кулачных боёв в перчатках для ММА и продлился все три заявленных раунда по две минуты.

Поединок завершился победой Емельяненко единогласным решением судей. В первом раунде Тарасов владел инициативой, но Емельяненко во второй половине боя выглядел увереннее и несколько раз отправил соперника в нокдаун.

Этот бой для Емельяненко-младшего стал первым с июля 2020 года после нокаута от Магомеда Исмаилова на турнире ACA в Сочи.

Всего в ММА Александр Емельяненко одержал 29 побед, потерпел 8 поражений и один раз свёл бой вничью.