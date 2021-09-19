Российский певец и актёр Никита Джигурда провёл свой первый бой в смешанных единоборствах, сообщает «Спорт-Экспресс». Поединок 60-летнего экстравагантного музыканта прошёл в рамках турнира «Наше дело». Отмечается, что результат поединка и имя соперника не разглашаются.

Джигурда уже участвовал в единоборствах по правилам бокса в рамках телешоу «Король ринга».

Ранее Джигурда бросил вызов адвокату Сергею Жорину, обвинив его в обмане клиентов, в том числе его бывшей супруги, фигуристки Марины Анисино.

В главном поединке вечера боёв «Наше дело» Александр Емельяненко единогласным решением судей победил блогера Артёма Тарасова.