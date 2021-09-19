Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо опроверг появившуюся в СМИ информацию о зарплате новичка команды Лионеля Месси. Ранее в прессе сообщалось, что 34-летний аргентинец за первый год заработает 30 миллионов евро. На второй и третий сезон его сумма вырастет на 10 миллионов как бонус «за лояльность клубу» и составит 40 миллионов. Таким образом, шестикратный обладатель «Золотого мяча» заработает за три сезона 110 миллионов евро.

«Это далеко от реальности как по срокам, так и по цифрам, — цитирует L’Equipe Леонардо. — Условия контракта конфиденциальны, но опубликованная информация ложная».

Лионель Месси перешёл в «ПСЖ» из родной «Барселоны» этим летом на правах свободного агента после того, как Ла лига отказалась продлевать форварду контракт. Нападающий успел провести за парижан два матча: вышел на замену в игре чемпионата Франции против «Реймса» (2:0) и провёл 90 минут во встрече Лиги чемпионов с «Брюгге» (1:1), в которой получил жёлтую карточку.