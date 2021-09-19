Вчерашний матч восьмого тура чемпионата России между «Уфой» и «Химками» (3:2) запомнился фанатам не только пятью голами и напряжённой концовкой. Молодой форвард хозяев Гамид Агаларов оформил дубль и вышел в единоличные лидеры гонки бомбардиров. Воспитанник «Анжи» в восьми играх сезона забил уже восемь мячей – больше, чем за всю предыдущую карьеру на взрослом уровне. От него не ушли ни «Нижний Новгород», ни «Крылья Советов», ни «Сочи», ни даже «Зенит». А в ворота «Динамо» форвард вообще забил дважды. С учётом матчей молодёжной сборной России голевая серия Агаларова составляет вообще семь игр подряд (9 голов).

В прессе и среди болельщиков поползли разговоры о вызове таланта в национальную команду уже на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022. И формально есть за что. На сентябрьские игры в сборную России были приглашены три нападающих: Фёдор Смолов, Антон Заболотный, Константин Тюкавин. У всех троих сейчас в сумме девять мячей в РПЛ. У одного Агаларова – восемь.

Однако сейчас вызов Агаларова в сборную России будет ошибочным решением для Карпина. Попробуем объяснить, почему.

Начнём с того, что схема «Уфы» принципиально отличается от схемы сборной России, и в национальной команде Агаларову может быть просто некомфортно. Уфимцы предпочитают формат 3-5-2 или 5-3-2, с тремя центральными защитниками и, что более важно, сдвоенным нападением. В паре с Агаларовым выходят Вячеслав Кротов или Тимур Жамалетдинов. Сборная же играет по схеме с одним ярко выраженным центрфорвардом. При этом его задачей в матчах с сильными соперниками является отход назад и отработка в обороне. Недаром с Хорватией Карпин вообще применил диковинку для отечественного футбола – «ложную девятку» Алексея Миранчука (правда, схема не оправдала себя). Агаларов же – негабаритный форвард (180 см роста) и действует лучше в завершении, чем в подыгрыше.

Впрочем, игру футболиста можно заточить под сборную или использовать его на менее привычных амплуа. А вот что точно не удастся изменить к октябрю, так это нехватку опыта.

Дело в том, что сборной России предстоят важнейшие матчи с серьёзными соперниками – Словакией и Словенией. Команде Карпина необходимо побеждать. Неудача в одной или двух играх могут поставить крест не только на перспективах выиграть группу (что будет крайне тяжело), но и вообще попасть в двойку лидеров и сыграть затем в стыковом мини-турнире. И в этом плане гораздо уместнее выглядит возвращение опытных ветеранов. Мы уже писали, что нынешней сборной пригодится Артём Дзюба, а после вчерашней игры «Уфы» с «Химками» логичным выглядит и возвращение Дениса Глушакова. Хавбек оформил дубль и делит со Смоловым второе место в гонке бомбардиров с шестью голами. Свадьба с футболисткой Ксенией Коваленко и рождение дочки явно благостно повлияли на Глушакова. В прошлом остались его скандальные разводы с первой женой и «Спартаком». И в нынешней сборной Глушаков, способный действовать как в опорной зоне, так и при подключениях к атаке, точно бы не затерялся.

Возвращаясь к Агаларову. Кто-то резонно заметит: да, ему 21 год и почти нет опыта в больших играх. Но ведь и Констатин Тюкавин не может похвастаться богатым опытом за плечами, а ему вообще 19 лет. Но во-первых, Тюкавин и Арсен Захарян начали демонстрировать успехи пораньше – ещё в прошлом сезоне. А во-вторых, вызов Тюкавина на октябрьские игры также будет ошибочным решением. Карпин мог проверить в деле ближайший резерв в сентябре, когда у России в соперниках были Кипр и Мальта. Сейчас для проверки просто нет времени и подходящего соперника. И если уж брать негабаритного форварда без опыта, то на эту роль лучше подойдёт Иван Сергеев из «Крыльев Советов». Вопреки скептикам, рекордсмен ФНЛ не затерялся и в Премьер-лиге и уже забил трижды – столько же, сколько Заболотный и Тюкавин вместе. Да и опыта у 26-летнего Сергеева побольше, в том числе в игре на разных уровнях и с разными тактиками. Хотя, справедливости ради, «Крылья» также действуют с двумя нападающими, и к игре в одиночестве на острие сборной Сергеев может оказаться не готов.

Ну и самое главное: на различных отрезках чемпионата России часто появляются неожиданные топ-бомбардиры, которые резко выстреливают, но затем быстро потухают. К примеру, в 2001 году лучшим бомбардиром чемпионата стал Дмитрий Вязьмикин, которого тогдашний тренер национальной команды Олег Романцев упорно игнорировал. Год спустя Вязьмикин перешёл из «Торпедо» в «Уралан», забил за сезон один гол и больше никогда не совершал бомбардирских подвигов. В том же сезоне Романцев вызвал бодро игравшего в «Соколе» Андрея Федькова. Форвард дважды вышел в составе сборной и не показал ровным счётом ничего.

Если идти за более свежими примерами, то в сезоне-2014/15 Игорь Портнягин из «Рубина» боролся с Халком за титул лучшего бомбардира РПЛ. Фабио Капелло выпустил его на поле в товарищеском матче с Казахстаном (0:0). После этого Портнягин нигде не демонстрировал такого голевого всплеска и завершил карьеру в 30 лет.

Ну и самый грустный пример – Евгений Луценко из тульского «Арсенала». Форвард дебютировал в Премьер-лиге в составе «Торпедо» ещё в 17 лет в 2004 году, но не показывал убедительной игры. Однако в сезоне-2019/20 Луценко с 15 голами стал третьим бомбардиром РПЛ, уступив лишь зенитовцам Сердару Азмуну и Артёму Дзюбе. В 33 года форвард заслужил от Станислава Черчесова свой первый вызов в сборную. Однако перед сентябрьскими матчами Луценко получил тяжёлую травму и вернулся на поле лишь в декабре. И от голевых успехов не осталось и следа: 2 гола в 19 матчах прошлого сезона и один дубль в пяти играх нынешнего.

Есть определённая уверенность, что «вспышка» Агаларова не станет разовой и форвард продолжит себя проявлять в дальнейшем. Вполне возможно, уже в ноябре будет резонным его приглашать: России играть дома с Кипром, а также проводить выездной матч с Хорватией, который теоретически может уже не иметь турнирного значения. А чтобы последнего не случилось, России необходимо выигрывать дважды в октябре.

Со Словакией Россия сыграет дома 8 октября, со Словенией – в гостях 11 октября.